Расчет ТОС-1А «Солнцепек» поддержал штурмовые отряды на авдеевском направлении

Об этом 21 октября сообщили в Минобороны России.
Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения мотострелков группировки войск «Центр».
После доклада дозора, который заблаговременно прибыл на место развертывания боевой машины, расчет ТОС-1А «Солнцепек» занял огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.
«Работали по живой силе противника, экипаж боевой работает уже в течение года, понимают меня с полуслова, лишнего ничего говорить им не надо, всё слажено», — рассказал командир группы с позывным Циркон.
Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетом БПЛА. По завершению боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.
Ранее, 10 октября, сообщалось, что расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи уничтожил артиллерийское орудие и опорный пункт боевиков ВСУ на авдеевском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.