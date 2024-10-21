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Командир «Аид»: Курская область стала рекордной по сложности боев

Противостояние с ВСУ в Курской области стало самой сложной военной операцией за все время СВО, заявил воюющий под Суджей офицер спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

Источник: РИА "Новости"

«Интенсивность боев здесь, особенно в начале, была такая, что не оставалось времени на еду и сон. По сложности Курская область побила все рекорды», — приводит слова военного ТАСС.

«Аид» отметил, что ему есть с чем сравнивать: он и его группа работали в Белогоровке, Волчанске, Серебрянском лесничестве.

Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа в нем были задействованы наиболее подготовленные части украинской армии на западной технике. По оценке «Аида», в регионе воюют 14 бригад ВСУ и несколько подразделений иностранных наемников.

Украинские части хотели дойти до Курска и Курской АЭС, чтобы получить аргументы для торга с Россией, но были остановлены соединениями ВДВ и морской пехоты, спецназом «Ахмат» и другими подразделениями ВС РФ. Сейчас группировку ВСУ в Курской области окружают по частям.