«Интенсивность боев здесь, особенно в начале, была такая, что не оставалось времени на еду и сон. По сложности Курская область побила все рекорды», — приводит слова военного ТАСС.
«Аид» отметил, что ему есть с чем сравнивать: он и его группа работали в Белогоровке, Волчанске, Серебрянском лесничестве.
Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа в нем были задействованы наиболее подготовленные части украинской армии на западной технике. По оценке «Аида», в регионе воюют 14 бригад ВСУ и несколько подразделений иностранных наемников.
Украинские части хотели дойти до Курска и Курской АЭС, чтобы получить аргументы для торга с Россией, но были остановлены соединениями ВДВ и морской пехоты, спецназом «Ахмат» и другими подразделениями ВС РФ. Сейчас группировку ВСУ в Курской области окружают по частям.