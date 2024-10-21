Над регионами России за ночь уничтожили 18 БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Курской области и 1 — над территорией Орловской области», — сказали в военном ведомстве.