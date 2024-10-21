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СК начал расследование после атаки беспилотников на Дзержинск

Атака была совершена в ночь на 20 октября.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет начал расследование после атаки беспилотников на ряд регионов России, в том числе на Дзержинск, совершенные ранним утром 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Следственный комитет Российской Федерации детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении.

Напомним, атака дронов на промзону Дзержинска была совершена в ночь на воскресенье. По данным Минобороны, средствами ПВО и радиолектронной борьбы было ликвидировано восемь беспилотников самолетного типа. По информации региональных властей, легкие осколочные ранения получили четыре сотрудника пожарной части.