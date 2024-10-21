СК начал расследование после атаки беспилотников на Дзержинск

Напомним, атака дронов на промзону Дзержинска была совершена в ночь на воскресенье. По данным Минобороны, средствами ПВО и радиолектронной борьбы было ликвидировано восемь беспилотников самолетного типа. По информации региональных властей, легкие осколочные ранения получили четыре сотрудника пожарной части.