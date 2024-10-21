В Ростовской области отразили массовую атаку беспилотников

Из них четыре были сбиты в районе Новошахтинска. Еще один удалось сбить в районе села Чалтырь. В Мясниковский районе также подавлены средствами радиоэлектронной борьбы шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.