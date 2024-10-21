«Может скоро рухнуть». СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ

«Согласно статистике украинской генеральной прокуратуры, с января по сентябрь этого года 51 тысяча солдат покинула свои части без увольнения. Это в два с лишним раза больше, чем в 2023 году», — говорится в материале.
Опрошенные изданием украинские военные также предупредили, что ряды ВСУ могут посыпаться, особенно после февраля.
«Все может рухнуть совсем скоро. Ведь многие ставили себе конкретные сроки службы: три года», — цитируют журналисты солдата ВСУ.
В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.