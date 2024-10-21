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Воронежцам рассказали, где сбили 18 БПЛА в ночь на 21 октября

Больше всего беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области.

Источник: РИА "Воронеж"

В ночь на понедельник, 21 октября, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Одиннадцать БПЛА были уничтожены в небе над Ростовской областью, четыре беспилотника перехватили над территорией Брянской области, два беспилотных летательных аппарата сбили над Курской областью, один БПЛА уничтожили в небе над Орловской областью.

В Воронежской области опасность атаки БПЛА объявили в 19:55 воскресенья, 20 октября. Отбой был дан в 20:26. Ночью опасность атаки беспилотников не объявлялась.

Как сообщало РИА «Воронеж», на прошлой неделе, в ночь на среду, 16 октября, дежурные средства ПВО обнаружили и подавили на территории региона один беспилотник. Позднее предмет, схожий с БПЛА, был обнаружен в одном из сел Каширского района.