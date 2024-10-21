СМИ: российская армия продолжает эффективное наступление

По его мнению, «проблема состоит в том, что Украина сталкивается как с ухудшающейся ситуацией на поле боя, так и с бездействием своих партнеров в сфере дипломатии в преддверии выборов в США [5 ноября], где у кандидатов в президенты подходы к конфликту отличаются радикальным образом».