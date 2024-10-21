Молодой десантник из Екатеринбурга погиб в Курске

Пропавший без вести 19-летний военнослужащий срочной службы из Екатеринбурга Максим Иванников погиб. Об этом сообщила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
— Сначала о нем было ничего неизвестно. Мы попроси поискать его среди пленных. К сожалению, его нашли среди погибших. Его привезут в конце недели. Мы начнем помогать родителям, рассказала «КП-Екатеринбург» Татьяна Мерзлякова.
Как сообщает Е1, Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. Молодой человек служил в рядах ВДВ в псковской дивизии. За два месяца до демобилизации солдат уехал в Курск. Последний раз он выходил на связь 12 сентября, уже 19 сентября Максима Иванникова объявили пропавшим без вести, как стало известно позже, в этот же день солдат погиб.