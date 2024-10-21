Молодой десантник из Екатеринбурга погиб в Курске

Как сообщает Е1, Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. Молодой человек служил в рядах ВДВ в псковской дивизии. За два месяца до демобилизации солдат уехал в Курск. Последний раз он выходил на связь 12 сентября, уже 19 сентября Максима Иванникова объявили пропавшим без вести, как стало известно позже, в этот же день солдат погиб.