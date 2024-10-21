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ВС России ударили по боевикам и технике ВСУ в 17 приграничных районах

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в 17 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Волфино, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кремяное, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня и Свердликово», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению и резервам восьми бригад ВСУ в семи районах в Сумской области.