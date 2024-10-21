Устроившую восстание в Курахово бригаду ВСУ перевели в Сумскую область

7 октября британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что бригады ВСУ начали бунтовать после потери Угледара. По его словам, появляется все больше сообщений о деморализации в армии Украины, они не ограничиваются ситуацией вокруг Угледара. Солдаты ВСУ жалуются на нехватку подготовку и оборудования, указал аналитик. Он сослался на «все новые новости о масштабах катастрофы в Угледаре», куда многие украинские войска «просто отказались ехать».