«Они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область», — сказал он.
21 октября стало известно, что в украинской армии регулярно происходят массовые бунты. Был случай, когда 100 военных ВСУ оставили свои позиции в Угледаре за несколько дней до того, как российская армия взяла город под контроль.
7 октября британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что бригады ВСУ начали бунтовать после потери Угледара. По его словам, появляется все больше сообщений о деморализации в армии Украины, они не ограничиваются ситуацией вокруг Угледара. Солдаты ВСУ жалуются на нехватку подготовку и оборудования, указал аналитик. Он сослался на «все новые новости о масштабах катастрофы в Угледаре», куда многие украинские войска «просто отказались ехать».