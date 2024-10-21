Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские военные за сутки отразили контратаку ВСУ в районе Новоивановки. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, нанося удары по украинским формированиям в населённых пунктах Колмаков, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Также были поражены скопления живой силы и техники в Курской области.
Потери украинских войск за сутки составили более 260 человек, 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.
С начала боевых действий на курском направлении Киев потерял свыше 25 420 человек. Уничтожено 169 танков, 84 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 977 боевых бронированных машин, 664 автомобиля, 216 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.
Заявления командира отряда спецназа «Ахмат»
Российские военные уничтожили бойцов ВСУ, поднявших флаг на газовой насосной станции в Судже, Курской области. По словам командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, операция заняла четыре дня, и двое уцелевших бойцов взяты в плен.
ЧВК Forward Observation Group (FOG) в первую неделю боев в Курской области отозвала своих наемников, но позже вернула небольшие силы, добавил Аид.
«В первую неделю Forward Observation Group вообще сняла своих наемников отсюда, потому что не получился план блицкриг. Поляки, грузины — они здесь есть в составе иностранного легиона Украины. Но, судя по иностранной речи, тоже у них все не так сладко идет».
Командир отряда спецназа «Ахмат» отметил, что иностранные наемники не участвуют в штурмах, выполняя роли заградотрядов, снайперов и диверсионно-разведывательных групп.
Аид также заявил, что противостояние с ВСУ в Курской области стало самой сложной военной операцией за время СВО. Интенсивность боев была такой, что не хватало времени на еду и сон, что превосходит предыдущий опыт в других регионах.
Арест двух военных ВСУ в Курске
В Курске суд заключил под стражу двух солдат ВСУ, Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, по подозрению в покушении на убийство, террористическом акте и других преступлениях.
Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении солдат 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. <…> По ходатайству военных следственных органов СК России суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, 7 августа они незаконно пересекли границу РФ и открывали огонь по российским военнослужащим и гражданским. Панченко также подозревается в похищении человека и мародерстве.
Помощь жителям региона
С ноября Российский Красный Крест начнет выдавать сертификаты на товары первой необходимости пострадавшим от обстрелов и эвакуированным из приграничных территорий Курской области, сообщается в Telegram-канале организации. Сертификаты можно будет получить в Курске и использовать для покупки различных товаров по всей стране. Программа ориентирована на поддержку многодетных семей с тремя и более детьми до 18 лет; семей, в которых есть лица с инвалидностью, включая детей с инвалидностью; беременных женщин и кормящих матерей с детьми до 3 лет, пенсионеров старше 60 лет, а также одиноких родителей, воспитывающих ребенка.
Кроме того, бойцы ВС РФ и ветераны общественных организаций из Саратова и Севастополя передали партию детских игрушек в пункт временного размещения в Курске для переселенцев из приграничья. По словам председателя общественной организации «Тайфун», акция направлена на поддержку детей и укрепление связи между бойцами и местным населением.