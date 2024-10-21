Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 21 октября 2024 года

С ноября Российский Красный Крест начнет выдавать сертификаты на товары первой необходимости пострадавшим от обстрелов и эвакуированным из приграничных территорий Курской области, сообщается в Telegram-канале организации. Сертификаты можно будет получить в Курске и использовать для покупки различных товаров по всей стране. Программа ориентирована на поддержку многодетных семей с тремя и более детьми до 18 лет; семей, в которых есть лица с инвалидностью, включая детей с инвалидностью; беременных женщин и кормящих матерей с детьми до 3 лет, пенсионеров старше 60 лет, а также одиноких родителей, воспитывающих ребенка.