ВСУ прорвали государственную границу России в начале августа. В результате украинские войска захватив контроль над несколькими населенными пунктами Курской области. По данным Минобороны на 21 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 25 420 военнослужащих, а также сотни единиц техники. Согласно неподтвержденной официально информации, в данный момент Вооруженные силы России готовятся к штурму Суджи.