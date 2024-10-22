В Сумах и Сумской области прогремели взрывы

«В Сумах был слышен взрыв», — рассказали журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области Украины объявлена тревога с воздуха.
По информации ТСН, взрывы также прогремели в городе Ахтырка Сумской области. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины с боеприпасами в Сумской области.