Минобороны: за сутки над регионами РФ уничтожили 26 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за 24 часа ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Российской Федерации, сообщает минобороны РФ.
В МО уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.
Дроны ВСУ были уничтожены в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Орловской областях.
В частности, ночью украинские БПЛА были сбиты в Ростовской области. Ликвидировано 11 беспилотников. В Курской области ВС РФ в ночное время суток уничтожили два дрона, ещё три беспилотных летательных аппарата были сбиты днём.
Ранее сообщалось, что в Брянской области из-за атаки Вооружённых сил Украины нарушилось энергоснабжение завода.