Украинцы, проживающие в Харькове, не выходят на работу из-за облав со стороны сотрудников территориального центра комплектования, сообщает украинское издание «Страна.ua».
В публикации отмечается, что речь идёт о работниках «различных сфер». В частности, на своих рабочих местах не появляются сотрудники станции техобслуживания.
Блогер из Харькова рассказал журналистам, что из-за этого «без ремонта остаются» автомобили Вооружённых сил Украины.
Кроме того, на работу отказываются выходить грузчики, сантехники, курьеры, а также работники фастфудов. Помимо этого, облавы ТЦК «парализовали» работу фирм по ремонту окон и дверей.
Ранее бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Запад ставит перед Украиной задачу снизить возраст мобилизации до 17 лет.