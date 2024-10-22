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Еще два беспилотника ВСУ уничтожены под Брянском

Никто в результате происшествия не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины в очередной раз попытались атаковать российские территории. О ситуации в Брянской области рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, сначала ВСУ использовали в области четыре БПЛА. Частично повреждения получила кровля нежилого здания и котельной.

Позже украинцы выпустили по региону еще два дрона самолетного типа.

«Они уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ», — отметил Богомаз.

Он добавил, что никто в результате происшествия не пострадал. На месте работают представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили на территории Украины объекты энергетики, инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, цеха производства дронов. Также повреждения получил пункт временной дислокации иностранных наемников.