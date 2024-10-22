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Российские силы занимают позиции ВСУ к югу от Часова Яра

Военнослужащие продолжают выполнять задачи по взятию города в оперативное окружение.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы России продолжают вести работу по взятию Часова Яра в оперативное окружение. Подробности в беседе с ТАСС озвучил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

По его словам, пока на данном направлении продолжаются тяжелые бои. Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины к югу от населенного пункта.

Военные обходят город с северного направления. Сейчас противник лишается лесного массива за деревней Григоровка.

«По состоянию на 21 октября 2024 года, на часов-ярском участке идут тяжелые бои», — указал Чукча.

Ранее сообщалось, что успех российских сил ведет к тому, что ДНР будет полностью освобождена. Решающую помощь ВСУ не могут оказать даже иностранные наемники.