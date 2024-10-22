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Контрактник Ильичев из Зиминского района погиб в боях в Курской области

Бойца не стало 5 октября, прощание состоялось 21 октября.

Источник: Reuters

Уроженец Зиминского района Евгений Ильичев погиб на СВО. Об этом сообщили в соцсетях районной администрации.

Евгений Ильичев 1988 года рождения с опытом службы в рядах Российской армии отправился на СВО по мобилизации в сентябре 2022 года. В марте 2024 года заключил контракт и продолжил службу.

«Воевал в составе 11-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады. За плечами бойцов этого подразделения тяжёлые бои за Артёмовск (Бахмут). В настоящий момент десантно-штурмовая бригада бьётся под Курском, освобождая русскую землю и соотечественников от нацистских захватчиков и иностранных наймитов», — говорится в некрологе.

Евгений Ильичев погиб в тяжелейших боях в Курской области. Запомнился настоящим солдатом, мужественным и самоотверженным человеком, готовым к исполнению воинского долга до конца.

Он погиб 5 октября.

Прощание состоялось 21 октября. Соболезнования родным и близким погибшего выразили первые лица Иркутской области и Зиминского района.

Ранее сообщалось о том, что депутат Заксобрания Иркутской области Даниил Литвинов отправится в зону СВО.