Украинский солдат Владимир Горбатко рассказал, как его отряд оказался в плену в Курской области из-за неработоспособных автоматов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Все мокрое, 3−4 выстрела из автомата — он заклинил. Другой. Короче, все автоматы наши клинанули. Гранат у нас нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали — на меня торчало два автомата», — сказал он.
По словам пленного, перед отправкой в Россию командование из Киева уверяло его и его товарищей, что задание будет легким и продлится трое суток. Он отметил, что командование обещало, что через три дня военных сменят, однако этого так и не произошло.
Ранее сообщалось, что российские военные выбили украинских боевиков из четырех населенных пунктов в Кореневском районе Курской области. ВС РФ вернули под свой контроль село Ветрено и деревни Матвеевка, Жебловка и Дуровка.