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Украинский военный рассказал, как попал в плен из-за заклинившего автомата

Командование ВСУ отправило боевиков в Курскую область, пообещав легкую задачу сроком на три дня.

Украинский солдат Владимир Горбатко рассказал, как его отряд оказался в плену в Курской области из-за неработоспособных автоматов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все мокрое, 3−4 выстрела из автомата — он заклинил. Другой. Короче, все автоматы наши клинанули. Гранат у нас нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали — на меня торчало два автомата», — сказал он.

По словам пленного, перед отправкой в Россию командование из Киева уверяло его и его товарищей, что задание будет легким и продлится трое суток. Он отметил, что командование обещало, что через три дня военных сменят, однако этого так и не произошло.

Ранее сообщалось, что российские военные выбили украинских боевиков из четырех населенных пунктов в Кореневском районе Курской области. ВС РФ вернули под свой контроль село Ветрено и деревни Матвеевка, Жебловка и Дуровка.