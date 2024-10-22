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Над Брянской областью с начала суток сбили 13 украинских БПЛА

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

БРЯНСК, 22 октября. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.

Губернатор также сообщил, что пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил он.

Ранее Богомаз сообщал о 12 сбитых БПЛА над территорией региона.