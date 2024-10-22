В ходе СВО погиб военнослужащий из Очера Николай Ломов

Николай Ломов родился в Очере в многодетной семье. После окончания школы в 1998 году поступил в Пермское речное училище, где получил профессию «Моторист-рулевой». В апреле 2002 года был призван в ряды Российской Армии. Военную службу проходил в Северной Осетии. Домой вернулся в 2004 году в звании старшего сержанта.