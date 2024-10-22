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В ходе СВО погиб военнослужащий из Очера Николай Ломов

Он погиб при выполнении боевого задания 4 октября этого года.

Источник: Соцсети

При выполнении боевого задания в ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Очера Николай Ломов. Ему был 41 год. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава Очерского городского округа Алексей Солодников.

Николай Ломов родился в Очере в многодетной семье. После окончания школы в 1998 году поступил в Пермское речное училище, где получил профессию «Моторист-рулевой». В апреле 2002 года был призван в ряды Российской Армии. Военную службу проходил в Северной Осетии. Домой вернулся в 2004 году в звании старшего сержанта.

Создал семью, в которой родилось двое детей, и получил образование в Строгановском колледже. Работал в сфере строительства. При объявлении частичной мобилизации мужчина отправился в зону СВО. Погиб 4 октября этого года.

Глава Очерского округа Алексей Солодников выразил соболезнования семье погибшего бойца: матери, жене, детям, сестрам и брату. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.