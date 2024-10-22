Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР

«На сватовско-кременском участке противник получил серьезный удар по флангам. В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось прорвать украинскую линию обороны сразу на двух участках в районе Стельмаховки. Продвижение наших войск на юго-запад от Новоселовского и западнее Андреевки смяло фланги украинских боевиков — фактически начался охват опорных пунктов врага», — сказал Марочко.