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Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР

ЛУГАНСК, 22 окт — РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Источник: © РИА Новости

«На сватовско-кременском участке противник получил серьезный удар по флангам. В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось прорвать украинскую линию обороны сразу на двух участках в районе Стельмаховки. Продвижение наших войск на юго-запад от Новоселовского и западнее Андреевки смяло фланги украинских боевиков — фактически начался охват опорных пунктов врага», — сказал Марочко.

По его словам, украинское командование на фоне сложной оперативно-тактической обстановки категорически запретило бойцам ВСУ покидать позиции на данном участке, что неминуемо приведет к большим потерям.