В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил во вторник назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Федоров написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело порядка 300 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.