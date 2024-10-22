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В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении инфраструктуры после взрывов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил во вторник назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело порядка 300 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.