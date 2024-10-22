Бойцов бригады ВСУ перевели в Сумы из-за мятежа в Донбассе

Солдаты отказались выполнять приказы, находясь на позициях в городе Курахово к западу от Донецка. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на офицера 119-й бригады.
Военнослужащий сказал, что бойцы отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы.
Газета также приводит слова заместителя командира батальона разведки 46-й воздушно-десантной бригады Евгения Чурбанова, который назвал нехватку солдат самой большой проблемой украинской армии. По его словам, «люди могут проводить на своих позициях три месяца без отдыха и без ротации».
Опрошенные изданием солдаты отмечают, что растет проблема дезертирства украинских военнослужащих. По данным Генпрокуратуры Украины, пишет Pais, за время войны зарегистрировано около 100 тыс случаев оставления позиций или дезертирства, более половины из них произошло в 2024 году.
В сентябре о самовольном оставлении воинской части сообщил боец 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и общественный активист Сергей Гнездилов. Свое решение Гнездилов объяснял тем, что в его подразделении «закончились люди» из-за отсутствия ротаций. В октябре военнослужащего задержали.
Украинское издание «Страна» со ссылкой на нескольких сбежавших из подразделений военных и юристов сообщало, что случаи дезертирства являются в украинской армии распространенным явлением, хоть и замалчиваются. Народный депутат Руслан Горбенко в начале сентября говорил о 80 тыс. случаев дезертирства.
За самовольное оставление части или места службы украинским военным грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, такое же наказание предусмотрено за бегство с поля боя или отказ применять оружие. За дезертирство лишить свободы могут на срок от пяти до 12 лет.