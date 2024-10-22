Бойцов бригады ВСУ перевели в Сумы из-за мятежа в Донбассе

За самовольное оставление части или места службы украинским военным грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, такое же наказание предусмотрено за бегство с поля боя или отказ применять оружие. За дезертирство лишить свободы могут на срок от пяти до 12 лет.