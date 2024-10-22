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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 8.57 (совпадает с мск), в Черниговской она звучит порядка 40 минут, в Сумской — около 13 часов.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.