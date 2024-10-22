Во Франции ужаснулись из-за безумной идеи по Украине

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян осудил в соцсети X заявление бывшего премьер-министра республики Мануэля Вальса об отправке военных на Украине.
«Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и “показать зубы России”! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!» — написал он.
Позавчера Вальс заявил, что нужно «продемонстрировать силу» главе России Владимиру Путину, добавляя, что это может потребовать отправить военных на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявлял о возможной отправке на Украину французских военных. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину опасной.