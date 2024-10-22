Позавчера Вальс заявил, что нужно «продемонстрировать силу» главе России Владимиру Путину, добавляя, что это может потребовать отправить военных на Украину.



Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявлял о возможной отправке на Украину французских военных. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.



В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину опасной.