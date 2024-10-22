Новый отряд добровольцев из Братска отправился в зону СВО

Ещё 11 братчан изъявили желание отправиться на военную службу. Торжественные проводы прошли на главной площади города перед зданием администрации. Добровольцев провожали родные, коллеги, друзья и мэр Братска Александр Дубровин. На областной сборный пункт из городской администрации мужчин провожают еженедельно.
По обыкновению, среди смельчаков есть те, кто уже имеет опыт военной службы, а есть и те, у кого такого опыта нет, но есть огромное желание обучиться военному делу.
— Решение для меня было непростое, принимал его, можно сказать, в течение всего года. Главной причиной послужило желание защитить свою семью, детей, свой народ. Я понимаю, что я там нужен и смогу помочь. Срочную служил во Внутренних войсках, дивизии Дзержинского — одной из лучших в России. Все нравилось, тогда еще были мысли идти на контракт. Теперь вот принял решение. В зоне спецоперации у меня много знакомых, племянник там служит — настоящий герой. Сегодня меня провожают отец, брат-крестник и жена. Переживают, но поддерживают, — рассказал доброволец Владислав.
Каждому добровольцу были вручены шевроны с надписью «Братск», флаг города и вещмешок с продуктовым набором на первое время.
— Оставляем контакты администрации: в круглосуточном режиме, если возникнут какие-то сложности, бытовые проблемы — сразу сообщайте, чтобы мы подключились. Мы будем с вами на связи, — обратился к добровольцам Александр Дубровин.
Набор добровольцев на военную службу по контракту и для участия в СВО продлжается. После подписания контракта, направляются в воинские части, где сначала проходят подготовку и после этого отбывают уже непосредственно в зону проведения спецоперации. Система подготовки позволяет в краткие сроки получить необходимые военные знания и навыки. Добровольцев много, настроение у всех боевое — люди понимают за что они идут сражаться. Все верят в нашу победу, — рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Арсен Алдамов.
В каждом районе Братска действуют дополнительные пункты отбора на службу в ВС РФ. В этих пунктах работают специалисты, которые расскажут об условиях, проконсультируют по пакету документов, помогут их подготовить и будут сопровождать человека до самого подписания контракта.