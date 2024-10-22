Новый отряд добровольцев из Братска отправился в зону СВО

— Решение для меня было непростое, принимал его, можно сказать, в течение всего года. Главной причиной послужило желание защитить свою семью, детей, свой народ. Я понимаю, что я там нужен и смогу помочь. Срочную служил во Внутренних войсках, дивизии Дзержинского — одной из лучших в России. Все нравилось, тогда еще были мысли идти на контракт. Теперь вот принял решение. В зоне спецоперации у меня много знакомых, племянник там служит — настоящий герой. Сегодня меня провожают отец, брат-крестник и жена. Переживают, но поддерживают, — рассказал доброволец Владислав.