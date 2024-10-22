Дмитрий Демешин: «Герой России Евгений Ян станет символом мужества и героизма»

На торжественном концерте, посвященном 86-й годовщине со дня образования Хабаровского края, родители Героя России старшего лейтенанта Евгения Яна — Татьяна Крупельницкая и Александр Ян — передали Золотую Звезду Героя для хранения в краеведческом музее имени В. Е. Розова в Николаевске. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Командир мотострелковой роты Евгений Ян проявил мужество и отвагу в ходе боевых действий в районе населенных пунктов Александровка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Его героизм отмечен многими наградами. В начале октября Золотая Звезда Героя была передана родителям офицера губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным и врио командующим войсками Восточного округа Михаилом Носулевым.
«Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, что присвоение высшего звания Российской Федерации — это не только гордость для семьи Героя, но и для всех жителей региона. Это также большая утрата для каждого. Решение семьи передать награду в краеведческий музей Николаевска-на-Амуре заслуживает особой благодарности. Глубокое уважение за воспитание сына и Героя, за возможность будущим поколениям Нижнеамурья брать с него пример, стремиться быть достойными его подвига», — рассказал глава Николаевского района Анатолий Леонов.
На одном из мероприятий Татьяна Крупельницкая выразила благодарность жителям Нижнеамурья за поддержку в сложные для семьи моменты. По ее словам, появление баннеров с портретом сына и надписью «Помним! Гордимся!», открытие «Парты Героя» в школе Маго и выставка в местном музее, посвященная жизни Евгения, стали главными причинами для принятия решения передать его награду в дар городу.
Директор музея имени В. Е. Розова Ольга Бабина рассказала, что 9 декабря, ко Дню Героев Отечества, в музее откроется экспозиция, посвященная участникам СВО из Нижнеамурья, где особое внимание будет уделено подвигу Евгения Яна.