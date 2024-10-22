Дмитрий Демешин: «Герой России Евгений Ян станет символом мужества и героизма»

«Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, что присвоение высшего звания Российской Федерации — это не только гордость для семьи Героя, но и для всех жителей региона. Это также большая утрата для каждого. Решение семьи передать награду в краеведческий музей Николаевска-на-Амуре заслуживает особой благодарности. Глубокое уважение за воспитание сына и Героя, за возможность будущим поколениям Нижнеамурья брать с него пример, стремиться быть достойными его подвига», — рассказал глава Николаевского района Анатолий Леонов.