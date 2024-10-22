Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине

Агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник ранее сообщило, что Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для «наблюдения за северокорейскими военными», которые, по неподтвержденным сообщениям, якобы были направлены в зону украинского конфликта. Представитель Северной Кореи при ООН в понедельник уже отверг эти обвинения, назвав их «беспочвенными слухами».



При этом ранее президент России Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком «никого не просила», и в этом нет «никакой необходимости».