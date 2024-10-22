Сотрудник водоканала Сочи Владислав Купцов погиб в зоне СВО

Сотрудник водоканала Сочи Владислав Купцов погиб при исполнении боевого долга в зоне СВО. Ему было 40 лет.
«Владислав работал на нашем предприятии с 2010 года. Сначала электромонтером, а с 2018 года в должности техника по наладке и испытаниям электротехнической лаборатории», — рассказали в коммунальной службе.
В октябре 2022 года Кузнецов был мобилизован в зону проведения спецоперации. Он проходил службу в должности командира взвода инженерных заграждений инженерно-саперной роты и в августе 2024 года получил звание лейтенанта.
На счету Владислава медали «За храбрость» 2 степени, «За боевое отличие», «За разминирование».
За два года службы Кузнецов получил контузию и дважды был ранен. 12 октября 2024 года он погиб при выполнении боевого задания. У Владислава остались жена и двое детей.