Министерство обороны Российской Федерации сообщило о значительных потерях украинских войск на Курском направлении. По данным ведомства, за время боевых действий Вооруженные силы Украины потеряли более 25 тысяч военнослужащих.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 662 военнослужащих», — говорится в сообщении МО РФ. Министерство уточнило, что на протяжении всего периода конфликта на указанном направлении были уничтожены 172 танка, 89 боевых машин пехоты и 103 бронетранспортера. Также ВСУ потеряли 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей и 221 артиллерийское орудие, что подчеркивает масштабы конфликта и интенсивность боевых действий.
За последние 24 часа потери ВСУ составили свыше 340 военнослужащих. Уничтожены 13 единиц бронетехники, включая 3 танка и 5 боевых машин пехоты, среди которых 3 БМП Bradley американского производства. Также были потеряны 5 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских орудий, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.