«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 662 военнослужащих», — говорится в сообщении МО РФ. Министерство уточнило, что на протяжении всего периода конфликта на указанном направлении были уничтожены 172 танка, 89 боевых машин пехоты и 103 бронетранспортера. Также ВСУ потеряли 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей и 221 артиллерийское орудие, что подчеркивает масштабы конфликта и интенсивность боевых действий.