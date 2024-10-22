Ход операции по уничтожению ВСУ
Подразделения российской группировки «Север» отразила две контратаки украинских войск в районах Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино. Российские силы продолжили наступательные действия и нанесли удары по украинским формированиям в районах населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Свердликово и Черкасская Конопелька. Авиация, артиллерия и ракетные войска наносили удары по скоплениям украинской техники и живой силы в Курской.
За сутки ВСУ на курском направлении потеряли более 340 человек, 13 единиц бронетехники, в том числе 3 танка, 5 боевых машин пехоты, из них 3 БМП Bradley производства США и 5 боевых бронированных машин, а также 5 артиллерийских орудий, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен.
С начала боевых действий Киев потерял свыше 25 662 человек на курском направлении. Уничтожено 172 танка, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортера, 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей, 221 артиллерийское орудие, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS производства США.
Переброска в Курскую область военных ВСУ, устроивших бунт
Военнослужащих 116-й бригады территориальной обороны Украины, стоявшие под Курахово ДНР и ранее устроившие бунт, переброшены в Курскую область, сообщил источник в российских силовых структурах.
Военнослужащие 116-й бригады территориальной обороны Украины, находившиеся на линии обороны под Курахово в Донецкой народной республике, ранее устроили бунт. В наказание командование ВСУ перебросило бригаду на позиции в Курской области.
Ранее, по информации газеты El Pais, бригаду перевели в Сумскую область после отказа выполнять приказ.
Заявления генпрокурора РФ
Иностранные журналисты, незаконно пересекшие границу России в Курской области во время вторжения ВСУ, стремились героизировать украинских военных, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.
По его словам, журналисты снимали репортажи, оправдывающие нападения ВСУ, которые сопровождались насилием против мирных жителей и разграблением. Правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел по факту их незаконного пересечения границы, и преследование будет вестись в соответствии с российским и международным правом.
Разумеется, никаких разрешений у представителей прессы ни на пересечение границы, ни на проведение съемок не было и быть не могло, их уголовное преследование осуществляется в четком соответствии с нормами российского законодательства и соблюдением положений международного права. Больше мне добавить нечего.
Поиск пропавших в Курской области
Российский Красный Крест сообщил, что удалось найти более 1 тысячи человек, пропавших после вторжения украинских военных в Курскую область, сообщается в пресс-службе организации. Установлена судьба 1073 человек, из которых 860 — гражданские и 213 — военнослужащие.
Всего поступило 5631 запрос на розыск, а также 7717 звонков для психологической поддержки и уточнения информации по поданным обращениям. Больше всего пропавших было в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. Заявки на поиск можно подать по горячей линии, через сайт РКК или лично в мобильных пунктах в Курске.