Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 22 октября 2024 года

Всего поступило 5631 запрос на розыск, а также 7717 звонков для психологической поддержки и уточнения информации по поданным обращениям. Больше всего пропавших было в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. Заявки на поиск можно подать по горячей линии, через сайт РКК или лично в мобильных пунктах в Курске.