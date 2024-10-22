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Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинские войска в третий раз за вторник сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 15.00 и 15.50 мск сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку.

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.20 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Мэр города Иван Приходько сообщил, что снаряд ВСУ был сброшен в поселке Стальсбыт. Кроме того, по данным мэра, вследствие украинской вооруженной агрессии частично обесточен жилмассив «Комсомолец».

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.