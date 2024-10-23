Зеленский: первый шаг к деэскалации — отказ от ударов по энергообъектам

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первым шагом для завершения горячей фазы конфликта прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Соответствующее заявление политик сделал в интервью The Financial Times.
По его словам, в первую очередь обе стороны должны перестать наносить удары по энергообъектам.
Украинский лидер считает, что такое соглашение стало бы «значительным шагом» на пути к деэскалации.
Ранее российские военные поразили на территории Украины объекты энергетики, инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, цеха производства дронов, а также пункт временной дислокации иностранных наемников.