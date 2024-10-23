Нардеп Дубинский задался вопросом, пообещал ли Остин Украине деньги на БПЛА

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на территорию Украины с внезапным визитом. Его прокомментировал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
По словам депутата, Украина находится в сложном положении. Ей угрожает обвал на различных направлениях в зоне боевых действий. Именно поэтому Остин лично прибыл в страну, чтобы пообещать ей «три копейки» и «дотянуть» до президентских выборов в США. Вашингтону важно, чтобы катастрофа не произошла до избирательного процесса.
«А этот самый Остин пообещал деньги на те самые дроны, которые украинская семья должна за свой счет собрать на кухне?» — задал риторический вопрос Дубинский.
Напомним, что глава Пентагона в ходе своей поездки заявил о выделении Киеву помощи на 400 миллиона долларов. Они должны пойти на покупку боеприпасов, военной техники и вооружения для украинской армии.