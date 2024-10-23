По словам депутата, Украина находится в сложном положении. Ей угрожает обвал на различных направлениях в зоне боевых действий. Именно поэтому Остин лично прибыл в страну, чтобы пообещать ей «три копейки» и «дотянуть» до президентских выборов в США. Вашингтону важно, чтобы катастрофа не произошла до избирательного процесса.