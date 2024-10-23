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Голубев: в Ростовской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ

БПЛА были ликвидированы в районе Новошахтинска.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал глава региона Василий Голубев.

Дроны были уничтожены около Новошахтинска.

Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

«Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Голубев в Telegram.

Ранее Голубив заявил, что военные РФ ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в Ростовской области.