Голубев: в Ростовской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Российские военные ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал глава региона Василий Голубев.
Дроны были уничтожены около Новошахтинска.
Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
«Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Голубев в Telegram.
Ранее Голубив заявил, что военные РФ ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в Ростовской области.