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Минобороны: за сутки над регионами РФ уничтожили 23 беспилотника ВСУ

БПЛА были сбиты в Брянской, Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областях.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские средства противовоздушной обороны за 24 часа ликвидировали 23 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

В МО уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

В ночное время ВС РФ сбили 18 дронов противника. 11 беспилотных летательных аппаратов били уничтожены в Брянской области. Также украинские БПЛА были сбиты в Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областях.

Днём беспилотники ВСУ были сбиты над Курской и Белгородской областями.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что российские военные ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины.