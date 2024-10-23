Минобороны: за сутки над регионами РФ уничтожили 23 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за 24 часа ликвидировали 23 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
В МО уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.
В ночное время ВС РФ сбили 18 дронов противника. 11 беспилотных летательных аппаратов били уничтожены в Брянской области. Также украинские БПЛА были сбиты в Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областях.
Днём беспилотники ВСУ были сбиты над Курской и Белгородской областями.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что российские военные ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины.