Рогов: российские силы ликвидировали штаб ГБР Украины в Запорожье

Российские военнослужащие атаковали штаб Государственного бюро расследования (ГБР) Украины. Работа проводилась в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, рассказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, удар наносился из ракетного комплекса «Искандер». Объект находился на улице Оранжерейной.
«Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась», — обратил внимание Рогов.
Он добавил, что ГБР находится под руководством американцев. Структура занималась тем, что координировала действия ВСУ, СБУ, прокуратуры и местной оккупационной власти.
Предполагается, что погибли более 10 сотрудников ГБР. Многие получили травмы разной степени тяжести. Также уничтожению подверглись служебные автомобили.
Атака была важной, так как теперь у спецслужб будет меньше каналов связи с городом. Военные операции Украины находятся под угрозой.
Ранее Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара. Из-за удара по автозаправочной станции погиб мужчина.