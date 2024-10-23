Украинский пленный признался, как свои его бросили погибать

аМедицинскую помощь Грачеву оказали четверо российских военных, которые нашли его в блиндаже и вынесли на тыловые позиции. 15 октября в Луганске ему была проведена операция военными медиками. Грачев отметил, что сейчас идет на поправку, и выразил огромную благодарность за спасение, подчеркнув, что врачи предупредили его о риске потери ног.