Украинский пленный признался, как свои его бросили погибать

Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, как сослуживцы бросили его раненого в блиндаже, а первую помощь ему оказали лишь через два месяца российские военнослужащие.
На протяжении всего этого времени проходившие мимо отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) давали ему воду и еду, однако на просьбы об эвакуации отказывали, ссылаясь на ранее полученные приказы.
аМедицинскую помощь Грачеву оказали четверо российских военных, которые нашли его в блиндаже и вынесли на тыловые позиции. 15 октября в Луганске ему была проведена операция военными медиками. Грачев отметил, что сейчас идет на поправку, и выразил огромную благодарность за спасение, подчеркнув, что врачи предупредили его о риске потери ног.
Прежде боец ВСУ, сдавшийся в российский плен, заявил, что штурмовые группы бригады на угледарском направлении на позициях убивали попавших в плен военнослужащих ВС РФ.