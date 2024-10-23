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Власти Перми передадут в зону СВО семь внедорожников

Автомобили УАЗ поступят в мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознаменный полк.

Источник: КП-Пермь

На пленарном заседании Пермской гордумы поддержали проект решения о передаче из муниципальной собственности семи автомобилей повышенной проходимости. Внедорожники УАЗ поступят в зону СВО на территории Донбасса.

Автомобили передадут в 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознаменный полк, где проходят службу пермяки.

«В 2023 году полк отметили руководством за массовый героизм и отвагу», — дополнили информацию о передаче внедорожников в гордуме.

Осколок от дрона-камикадзе застрял на странице с фотографией: пермяка на спецоперации спас от гибели паспорт. Военнослужащего из Перми, участвующего в СВО, спас от гибели паспорт.