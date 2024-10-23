Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР

«Было сопротивление, наши штурмовики всё-равно выдавили (ВСУ. — Прим. ред.), наши пацаны держали позиции, закреплялись за штурмовиками… Я бы не сказал, что было прям тяжело, они сопротивлялись, пытались дронами удержать, но наши штурмовики всё равно их выбили», — рассказал журналистам командир отделения сбора и эвакуации раненых Айдар Хасаншин.