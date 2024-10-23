Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР

«Заход в посёлок был осуществлён малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в ходе наступления было уничтожено большое число военнослужащих и военной техники ВСУ, в том числе бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного производства.
«Было сопротивление, наши штурмовики всё-равно выдавили (ВСУ. — Прим. ред.), наши пацаны держали позиции, закреплялись за штурмовиками… Я бы не сказал, что было прям тяжело, они сопротивлялись, пытались дронами удержать, но наши штурмовики всё равно их выбили», — рассказал журналистам командир отделения сбора и эвакуации раненых Айдар Хасаншин.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населённого пункта Михайловка.