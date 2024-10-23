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Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ под Курском

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.