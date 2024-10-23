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Минобороны: штурмовики «Центра» при взятии Михайловки шли малыми группами

В ходе наступления российскими войсками было уничтожено большое количество живой силы и техники ВСУ.

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» применили тактику захода малыми группами при взятии Михайловки в Донецкой народной республике, о чем сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство опубликовало видеоматериалы операции по взятию этого населенного пункта.

По информации Минобороны, штурмовые группы продвигались небольшими подразделениями, перемещаясь от одного укрытия ко второму и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировка их действий осуществлялась с помощью беспилотников, в тесном контакте с артиллерией, авиацией и другими подразделениями. Мгновенную огневую поддержку поддерживают расчеты ударных FPV-дронов, которые успешно выбивали угрозу из укрепленных позиций.

Сообщается, что в ходе наступления было уничтожено большое количество военнослужащих и техники ВСУ, включая пехотные боевые машины и бронетранспортеры западного производства. По словам Айдара Хасаншина, командира отделения сбора и эвакуации раненых, несмотря на сопротивление излучения и попытку удержать позиции с помощью дронов, штурмовые отряды ВС РФ сумели вытеснить силы украинских ВС.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-го отделения гвардейской мотострелковой Александрийской бригады с успешным освобождением Михайловки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России после взятия Угледара стали успешно использовать тактику, которая была реализована также при установлении контроля над селом Максимильяновка в Донецкой народной республике.