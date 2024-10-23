Минобороны: штурмовики «Центра» при взятии Михайловки шли малыми группами

По информации Минобороны, штурмовые группы продвигались небольшими подразделениями, перемещаясь от одного укрытия ко второму и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировка их действий осуществлялась с помощью беспилотников, в тесном контакте с артиллерией, авиацией и другими подразделениями. Мгновенную огневую поддержку поддерживают расчеты ударных FPV-дронов, которые успешно выбивали угрозу из укрепленных позиций.