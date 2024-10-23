Красноярец «Мгла» глушит вражеские дроны

— Мне понравилась фраза одного военного товарища, который высказал интересную мысль, что 90% всех событий — это быт. 10% — выполнение задач. В этих словах очень много истины. Всё так и есть: обустрой свой быт, жизнь в этих условиях. Мы это делаем, что бы успешно выполнять поставленные задачи, поэтому быт должен быть налажен. Это просто сделать дома. На СВО это непросто. Ведь люди быстро привыкают к привычным вещам, и если их забирают у человека, он начинает немного страдать. Поэтому нужно перестроиться, настроить себя на это.