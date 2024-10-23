Красноярец «Мгла» глушит вражеские дроны

— Мы с боевыми товарищами занимаемся противодействием беспилотным воздушным судам БПЛА. Это огромный пласт практических технологий и науки о современных технологиях. Для того, что бы успешно выполнять поставленные задачи, нужно плотно погрузиться в темы радиоэлектронной борьбы. Это такие направления науки, как распространение радиоволн, физика, схемотехника и достаточно большое количество точных прикладных наук.
— Вы пошли на СВО по контракту. Почему так решили?
— Я учился и заканчивал профильное военное учреждение в Красноярске и избрал такой путь. Это мой долг! Я обязан быть сейчас на фронте.
— Как попасть в подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ)?
— Довольно много факторов должно совпасть, так как подразделения РЭБ не являются массовыми. Поэтому конкурс туда достаточно велик. Есть большое количество желающих под определённый штат подразделений. Поэтому не всегда человек может туда попасть. Мне повезло!
— Где нужно учиться, если не секрет?
— Учебное заведение, которое я заканчивал после школы, это Сибирский Федеральный университет и учебный военный центр там. Мой профиль был связан с радиотехникой и инженерной физикой. Это не конкретное направление РЭБ, но фундамент, который позволяет мне сейчас понимать и принимать правильные решения на том поприще, на котором сейчас занимаюсь.
— Ваш позывной «Мгла» как-то связан с вашей работой?
— Нет, просто приятное слово.
— Думаю, немного связан, потому что вы мешаете врагам атаковать наших ребят в СВО.
— Можно сказать и так!
— Получаете ли вы новую технику для развития?
— Думаю, что динамика нашего развития сегодня одна из самых стремительных, потому что изменения, которые происходят ежедневно, может, даже ежечасно, очень велики. Поэтому необходимо собирать усилия для компоновки новых деталей, новых образцов техники, что бы выполнять задачи, актуальные на текущий момент времени. Поэтому без новых технологий никуда!
— Расскажите об алгоритме: как попасть на службу по контракту. Понимаю, что есть телефон 117, но каков алгоритм зачисления добровольцев?
— Всё верно: телефон 117 — первый помощник, так как это удалённо быстро и удобно. В Красноярске любой мужчина, который чувствует, что готов, что он хочет помочь своей Родине в трудную минуту, приходит в военкомат по месту прописки, или в краевой. Там он проходит собеседование, ведётся подготовка документов и потом подготовка к убытию в подразделения, которые ждут своего воина.
— Там всему научат?
— Есть определённая специальная подготовка, полигоны, учения. Без подготовки никуда!
— Не важно, если человек ранее не служил в армии?
— В наших подразделениях есть и такие примеры. Пацаны, которые ранее не проходили срочную службу и имеют немного представления о войсках, часто показывают себя с максимально-положительной стороны! Это происходит из-за внутреннего желания человека. Он настроен на результат, он хочет, учится, стремится и достигает!
— Скажите, что главное в вашей работе РЭБа?
— Не буду вдаваться в подробности, но в целом работа наша в том, что бы не дать беспилотным вражеским воздушным судам выполнить задачи, которые поставлены для них. То есть комплексы радиоэлектронной борьбы направлены на противодействие выполнению этих задач.
— Возможно, поэтому и вы являетесь целью для вражеских сил, поскольку противостоите хорошо и эффективно?
— Так и есть. Никто не любит, когда ему мешают выполнять его работу.
— Прекрасно понимаю, почему вы скрываете лицо, ведь охота на таких людей, безусловно, существует. Но кто вас видит без маски?
— Семья и друзья!
— Как они относятся к вашей службе?
— Они знают меня и гордятся мной.
— Получаете ли вы на фронте обратную связь, письма, посылки из Красноярского края?
— Это вопрос мы с товарищами слышим часто. Конечно, нам приходят письма, открытки и различная гуманитарная поддержка. Количество наших неравнодушных людей настолько велико, что порой не верится, что это происходит на самом деле!
— У вас есть уникальная возможность сказать людям, которые шлют посылки, свои слова.
— Бесконечная благодарность всем, кто не равнодушен в такие трудные для нашей страны моменты и времена! Я и все мои товарищи, сослуживцы, которые находятся на СВО, на самом деле благодарны каждому человеку за его вклад, за его неравнодушие и помощь, которую он оказывает всем, кто находится на передовой. Спасибо вам огромное!
— Возвращаясь к теме службы по контракту, каковы на фронте условия проживания. Скажите людям, которые ещё задумываются, сомневаются. Всё ли там устроено для человека?
— Парням, которые думают попасть в зону проведения Специальной военной операции, советую готовиться к жизни в полностью автономных условиях. Полная автономия — будьте готовы к этому!
— Какие сложности приходится преодолевать?
— Мне понравилась фраза одного военного товарища, который высказал интересную мысль, что 90% всех событий — это быт. 10% — выполнение задач. В этих словах очень много истины. Всё так и есть: обустрой свой быт, жизнь в этих условиях. Мы это делаем, что бы успешно выполнять поставленные задачи, поэтому быт должен быть налажен. Это просто сделать дома. На СВО это непросто. Ведь люди быстро привыкают к привычным вещам, и если их забирают у человека, он начинает немного страдать. Поэтому нужно перестроиться, настроить себя на это.
— Как считаете, служить Родине, это обязанность или честь?
— Знаете, я думаю, это не обязанность. Это тот путь, за который ты можешь по праву быть горд! Я бы сказал так.
— Каково на передовой настроение у ребят, что они говорят? Может быть, какие-то слова от них скажете.
— Все ребята находятся в бодром расположении духа, невзирая на сложности. Трудности и сложности службы укрепляют и закрепляют дух человека. Поэтому ребята всегда передают благодарность тем, кто их ждёт дома, тем, кто верит их, и просто любит их!
— Скажите, пожалуйста, есть ли у вас советы для человека как определиться?
— Человеку, который загорелся этой идеей, может потребоваться некоторое время, что бы с ней прожить. И потом конкретно и точно дать себе ответ: «Да, я буду принимать в этом участие!», либо «Нет, у меня другие цели и приоритеты, я пойду по другому пути». Это внутренний позыв и с ним сложно совладать! Думаю, что пацаны поймут, о чём я говорю.
Беседовал Владислав Власов.