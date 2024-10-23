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За ночь над Крымом сбили 10 украинских беспилотников

Минувшей ночью российские военные пресекли попытку Киева совершить террористические атаки с помощью дронов самолетного типа по объектам в регионах России.

Как сообщили в министерстве обороны России, за ночь над Республикой Крым было ликвидировано 10 украинских беспилотников.

Кроме того, морская авиация Черноморского флота России успешно уничтожила четыре безэкипажных катера врага, которые направлялись к Крымскому полуострову.

Уточним, что за ночь движение машин по Крымскому мосту не было перекрыто. На 7:00 с обеих сторон моста пробок нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 октября над Азовским морем было ликвидировано 16 дронов ВСУ самолётного типа. До этого над акваторией сбили 15 БПЛА, ещё два уничтожили над Крымом.