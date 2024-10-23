Из Братска в зону СВО отправили большую партию гуманитарного груза

В Братске продолжается работа по поддержке наших воинов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Накануне состоялась отправка очередной большой партии гуманитарной помощи в подшефный 89-й полк и госпиталь.
Загрузка КАМАЗа прошла на городском пункте сбора помощи в городском отделении партии «Единая Россия» на проспекте Ленина, 29.
Отправка помощи из Братска бойцам в зону СВО, жителям Донбасса, Курска и других регионов происходит регулярно. В сборе денежных средств и всего необходимого участвует весь город — крупный и малый бизнес, работники предприятий и социальной сферы, пенсионеры, студенты…
Одним из центров сбора является офис партии «Единая Россия». Помощь в машину загрузили активисты партии и студенты Братского педагогического колледжа.
Мэр Братска Александр Дубровин пообщался с участниками гуманитарной акции, поблагодарил братчан за неравнодушие и активную гражданскую позицию.
— КАМАЗ-вахтовка предоставлен одним из предприятий города для того, чтобы мы могли поддержать наших ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Весь Братск участвует в помощи нашим ребятам, чтобы они были обеспечены всем необходимым, их запросы мы стараемся оперативно выполнять. Сегодня отправляем печи, продукты питания, инструменты, комплекты одежды и другое — все то, что запрашивали наши ребята, которые находятся на передовой. Я благодарен и признателен всем братчанам, кто откликнулся и помогает, — сказал Александр Дубровин.