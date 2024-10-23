Из Братска в зону СВО отправили большую партию гуманитарного груза

— КАМАЗ-вахтовка предоставлен одним из предприятий города для того, чтобы мы могли поддержать наших ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Весь Братск участвует в помощи нашим ребятам, чтобы они были обеспечены всем необходимым, их запросы мы стараемся оперативно выполнять. Сегодня отправляем печи, продукты питания, инструменты, комплекты одежды и другое — все то, что запрашивали наши ребята, которые находятся на передовой. Я благодарен и признателен всем братчанам, кто откликнулся и помогает, — сказал Александр Дубровин.