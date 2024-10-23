В Верещагино собрали документы о более 80 земляках, погибших в ходе СВО

Передать документы или их копии в архивный отдел могут семьи участников спецоперации, волонтеры, общественные организации, благотворительные фонды. Это могут быть личные документы, дневники или записки, личные вещи, школьные сочинения, все то, что рассказывает о судьбе земляков.