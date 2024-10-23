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В Верещагино собрали документы о более 80 земляках, погибших в ходе СВО

В архивном отделе администрации округа создадут «Архивную коллекцию документов по специальной военной операции».

Источник: Соцсети

Архивный отдел администрации Верещагинского городского округа формирует «Архивную коллекцию документов по специальной военной операции». Сотрудники архива уже собрали информацию о более чем 80 земляках-воинах, погибших в ходе СВО.

Передать документы или их копии в архивный отдел могут семьи участников спецоперации, волонтеры, общественные организации, благотворительные фонды. Это могут быть личные документы, дневники или записки, личные вещи, школьные сочинения, все то, что рассказывает о судьбе земляков.

«Вместе мы сможем сохранить героическую историю нашей страны», — пояснили в администрации Верещагинского округа.

В архивном отделе администрации ровно год назад уже открыли выставка, посвященную событиям СВО.