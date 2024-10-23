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Губернатор Приморья предложил выдавать квартиры детям бойцов СВО

Олег Кожемяко предложил уйти от неравномерно распределенной поддержки семей.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой выдавать квартиры детям погибших участников СВО за счет федерального бюджета. Инициатива прозвучала в рамках форума «Семья на первом месте», пишет Комсомольская правда — Дальний Восток".

Глава региона заявил, что у государства активная политика поддержки асоциальных семей. По его словам, меры поддержки позволяют детям благополучно вырасти и получить необходимые для комфортной жизни ресурсы. Однако при этом благополучные родителей, которые отдают жизни за Родину в зоне СВО, могут остаться без должной поддержки и уверенности в будущем своих родных.

«Эти люди отдали жизнь за Родину, эти люди достойны, чтобы их дети были благополучными», — сказал губернатор.