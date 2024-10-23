Губернатор Приморья предложил выдавать квартиры детям бойцов СВО

Глава региона заявил, что у государства активная политика поддержки асоциальных семей. По его словам, меры поддержки позволяют детям благополучно вырасти и получить необходимые для комфортной жизни ресурсы. Однако при этом благополучные родителей, которые отдают жизни за Родину в зоне СВО, могут остаться без должной поддержки и уверенности в будущем своих родных.