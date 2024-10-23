Губернатор Приморья предложил выдавать квартиры детям бойцов СВО

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой выдавать квартиры детям погибших участников СВО за счет федерального бюджета. Инициатива прозвучала в рамках форума «Семья на первом месте», пишет Комсомольская правда — Дальний Восток".
Глава региона заявил, что у государства активная политика поддержки асоциальных семей. По его словам, меры поддержки позволяют детям благополучно вырасти и получить необходимые для комфортной жизни ресурсы. Однако при этом благополучные родителей, которые отдают жизни за Родину в зоне СВО, могут остаться без должной поддержки и уверенности в будущем своих родных.
«Эти люди отдали жизнь за Родину, эти люди достойны, чтобы их дети были благополучными», — сказал губернатор.