В Челябинской области вырос размер выплаты участникам СВО

Уже третье повышение
Нововведение касается новых участников СВО, заключивших контракт с Минобороны РФ или Росгвардией, которые ранее выплату не получали. Повышение суммы произошло по инициативе губернатора Алексея Текслера, законопроект поддержали депутаты Законодательного Собрания Челябинской области на внеочередном заседании 17 октября.
— Увеличение выплаты более чем в два раза даст возможность нашим ребятам, заключившим контракт с Министерством обороны, улучшить свое материальное положение и помочь своим семьям, — отметил председатель Законодательного Собрания Олег Гербер. — Меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей являются приоритетными направлениями в работе губернатора и депутатов областного парламента.
Плюсом к этой сумме южноуральцы, впервые заключившие контракт с Минобороны или Росгвардией для участия в СВО, получают федеральный бонус в размере 400 тыс. рублей и 100 тысяч от своего муниципалитета. Таким образом, перед отправкой на передовую контрактникам теперь будут начислять сразу по 2 млн рублей.
— Соцподдержка участников спецоперации и членов их семей на сегодня является одной из главных задач для всех нас, — подчеркнул заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по социальной политике Игорь Егоров. — Не проходит ни одного заседания, где бы не рассматривался этот вопрос и не принимались новые меры поддержки. Удвоение единовременной выплаты даст возможность участникам СВО обеспечить себя и создать финансовую подушку для своих семей.
Напомним, что в регионе уже действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Помимо выплаты для военнослужащих, предусмотрена компенсация расходов на установку внутридомового газового оборудования, единовременные выплаты на каждого ребёнка военнослужащего. Работают специальные меры поддержки — бесплатное питание детей в школах и проезд в городском транспорте, компенсация стоимости обучения в колледже и родительской платы за детский сад и ряд других.
Должников за свет оштрафуют
Также на минувшем внеочередном заседании южноуральские парламентарии решили направить в Государственную Думу РФ в качестве законодательной инициативы законопроект «О внесении изменений в статьи 14.61 и 23.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Авторами проекта законодательной инициативы выступили депутаты Законодательного Собрания Олег Гербер, Анатолий Брагин и Евгений Илле.
— Законодательная инициатива возникла по результатам обсуждения с компаниями топливно-энергетического комплекса вопросов роста задолженности за электрическую энергию, — сообщил председатель комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. — Дело в том, что отдельные категории предприятий-потребителей, задолжавших оплату за электроэнергию, не могут быть отключены от электрической энергии, — это касается также и муниципальных образований. Но в этом случае они должны иметь банковскую гарантию о погашении задолженности. Не все потребители-должники это требование соблюдают. За аналогичные нарушения порядка предоставления банковской гарантий по договорам энергоснабжения установлена административная ответственность, а в случае непредоставления потребителем-должником такой гарантии по договору об оказании услуг по передаче электроэнергии — нет, даже при задолженности свыше двух месяцев.
Депутаты предложили восполнить данный пробел федерального законодательства и ввести ответственность за административное правонарушение. За подобное нарушение в КоАП РФ предусматривается ответственность в виде штрафа для должностных лиц от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Совет законодателей поддержал инициативу.