В Челябинской области вырос размер выплаты участникам СВО

— Законодательная инициатива возникла по результатам обсуждения с компаниями топливно-энергетического комплекса вопросов роста задолженности за электрическую энергию, — сообщил председатель комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. — Дело в том, что отдельные категории предприятий-потребителей, задолжавших оплату за электроэнергию, не могут быть отключены от электрической энергии, — это касается также и муниципальных образований. Но в этом случае они должны иметь банковскую гарантию о погашении задолженности. Не все потребители-должники это требование соблюдают. За аналогичные нарушения порядка предоставления банковской гарантий по договорам энергоснабжения установлена административная ответственность, а в случае непредоставления потребителем-должником такой гарантии по договору об оказании услуг по передаче электроэнергии — нет, даже при задолженности свыше двух месяцев.